MÄRKTE-Dammbruch in Brasilien treibt Eisenerz-Preis erneut

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Aus Furcht vor einem Angebotsengpass decken sich immer mehr Anleger mit Eisenerz ein. Dies trieb den Preis für den chinesischen Terminkontrakt am Mittwoch um bis zu sechs Prozent auf ein Sieben-Monats-Hoch von 607 Yuan (90 Dollar) je Tonne. Damit summiert sich das Plus seit Wochenbeginn auf gut elf Prozent. Der weltgrößte Eisenerz-Förderer Vale hatte zuvor als Reaktion auf den Dammbruch in einer brasilianischen Mine eine Drosselung seiner Produktion um zehn Prozent angekündigt. Bei dem Unglück am Freitag waren Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Anleger rechneten damit, dass weitere Minen geschlossen würden, um die dortigen Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen, schrieben die Analysten der Bank ANZ. Spekulationen auf weiter steigende Erzpreise machten Bergbauwerte zu den größten Gewinnern im Londoner Auswahlindex FTSE . Die Aktien von Anglo American , Antofagasta , BHP Billiton , Fresnillo , Glencore und Rio Tinto legten bis zu 2,8 Prozent zu. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)