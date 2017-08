MÄRKTE 4-Stahlpreis klettert auf 4-1/2-Jahres-Hoch

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Aus Furcht vor einem Angebotsengpass haben sich Anleger am Montag mit Stahl eingedeckt. An der Börse Shanghai verteuerte sich die Tonne um bis zu sieben Prozent und kostete mit 4013 Yuan (597 Dollar) so viel wie zuletzt vor etwa viereinhalb Jahren. Parallel dazu stieg der Preis für Eisenerz um bis zu 7,3 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 587,50 Yuan (87 Dollar) je Tonne. Die chinesische Regierung hat Stahlhütten in mehreren Regionen angewiesen, die Produktion im Winter zu halbieren. Damit soll die Smog-Belastung während der Heiz-Periode reduziert werden. Vor diesem Hintergrund müsse in den kommenden Monaten mit weiteren Preisanstiegen gerechnet werden, sagte Analyst Richard Lu von der Beratungsfirma CRU. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Manolo Serapio Jr; redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)