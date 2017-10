MÄRKTE-Chinesische Rekord-Produktion drückt Stahlpreis

Frankfurt/Manila, 14. Sep (Reuters) - Aus Furcht vor einem Überangebot haben sich Anleger am Donnerstag aus dem Stahlmarkt zurückgezogen. An der Börse Shanghai fiel der Preis um drei Prozent auf 3831 Yuan (584 Dollar) je Tonne. Der chinesische Eisen-Future rutschte sogar um 5,8 Prozent auf 510 Yuan (78 Dollar) je Tonne ab. Auslöser der Verkäufe war der Anstieg der chinesischen Stahlproduktion auf ein Rekordhoch von 74,59 Millionen Tonnen. Dem Anlagestrategen Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC zufolge sind die Kursverluste nur vorübergehend. Eine Trendwende sei nicht in Sicht. Wegen Spekulationen auf eine kräftige Nachfrage beim weltweit wichtigsten Abnehmer China ist der Stahlpreis seit Jahresbeginn um rund die Hälfte gestiegen. Eisenerz verteuerte sich im gleichen Zeitraum um etwa 16 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Manolo Serapio Jr., redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles