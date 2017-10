MÄRKTE-Eisenerzpreis in China auf Vier-Monats-Tief

Frankfurt/Peking, 30. Okt (Reuters) - In Erwartung einer schwindenden Nachfrage chinesischer Stahlhütten ziehen sich Anleger aus dem Eisenerz-Markt zurück. Der Terminkontrakt auf diesen Rohstoff fiel am Montag um bis zu 4,2 Prozent auf ein Vier-Monats-Tief von 421 Yuan (63 Dollar) je Tonne. In seinem Sog verbilligte sich Stahl an der Börse Shanghai um 1,3 Prozent auf 3571 Yuan (537 Dollar). Der Preis für Kokskohle rutschte um 2,9 Prozent ab. Auslöser der Kursverluste seien Produktionskürzungen der chinesischen Stahlhütten vor Beginn des Winters, schrieben die Analysten des Brokerhauses Hongyuan in einem Kommentar. Im Kampf gegen die Luftverschutzung drängt die Regierung in Peking Stahl-Produzenten dazu, ihre Produktion in den Wintermonaten herunterzufahren. Dem Branchendienst Mysteel zufolge fiel die Auslastung chinesischer Hochöfen in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Da sich die Luftqualität in den chinesischen Industrieregionen nach Angaben des dortigen Umweltministeriums im Vergleich zum Vorjahr nicht gebessert hat, rechnen Börsianer mit der Anordnung einer zusätzlichen Drosselung. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Muyu Xu und Josephine Mason, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

