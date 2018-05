MÄRKTE-Stahlpreis mit größtem Anstieg seit neun Monaten

Frankfurt, 02. Mai (Reuters) - Eine starke Nachfrage beschert Stahl den größten Preisanstieg binnen eines Tages seit einem Dreiviertel Jahr. Der Shanghaier Terminkontrakt verteuerte sich am Mittwoch um 4,3 Prozent auf 3727 Yuan (586 Dollar) je Tonne. In seinem Windschatten gewann der Eisenerz-Future 2,3 Prozent auf 474 Yuan (75 Dollar). "Die Nachfrage nach Stahlprodukten bleibt hoch, während das Angebot durch Umweltauflagen geschmälert wird", schrieben die Analysten des Brokerhauses Orient Futures in einem Kommentar. Im Kampf gegen Umweltverschmutzung haben chinesische Behörden in einigen Regionen die Schließung von Stahlhütten angeordnet. In der vergangenen Woche schrumpften die chinesischen Stahl-LagerbeständeSH-TOT-RBARINV um 7,4 Prozent auf 4,13 Millionen Tonnen. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Muyu Xu und Josephine Mason, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)