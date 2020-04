MÄRKTE-Möglicher Einsatz von Gerät bei Corona-Kranken treibt Anbieter ElectroCore

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Die Pläne zum Einsatz eines Nerven-Stimulators zur Behandlung von Coronavirus-Patienten beschert ElectroCore einen Kurssprung. Die Aktien der Medizintechnik-Firma stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Freitag um 117 Prozent auf 1,62 Dollar.

Das Unternehmen beantragte den Angaben zufolge eine Notfall-Genehmigung zur Untersuchung der Wirksamkeit des Geräts GammaCore Sapphire, das zur Behandlung von Migräne mit Hilfe sanfter Elektrostöße zugelassen ist. In einigen Pilot-Studien sei GammaCore zur Linderung von Atemwegsproblemen eingesetzt worden. Viele Coronavirus-Infizierte erkranken an einer Lungenentzündung und müssen künstlich beatmet werden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)