MÄRKTE-AEG-Mutter Electrolux lockt Anleger mit Gewinnanstieg

Frankfurt, 31. Jan (Reuters) - Ein überraschend hoher Quartalsgewinn hat Anleger bei Electrolux angelockt. Die Aktien des Herstellers von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen kletterten am Mittwoch an der Stockholmer Börse um 6,8 Prozent auf 278 Kronen. Damit notierten sie so hoch wie seit knapp zwei Monaten nicht mehr.

Der schwedische AEG-Mutterkonzern steigerte den operativen Gewinn im vierten Quartal auf 1,97 Milliarden Kronen oder umgerechnet 202 Millionen Euro. Analysten hatten lediglich mit 1,87 Milliarden Kronen gerechnet. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einer wachsenden Nachfrage in Europa und Nordamerika.