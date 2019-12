MÄRKTE-Gewinnwarnung macht Anleger von Electrolux nervös

Frankfurt, 16. Dez (Reuters) - Die Aussichten auf ein geringeres Gewinnwachstum haben Anleger von Electrolux vergrault. Die Aktien des schwedischen Haushaltsgeräte-Herstellers brachen an der Börse in Stockholm am Montag um 11,4 Prozent auf 222 Kronen ein. Der Mutterkonzern des deutschen Wachmaschinenherstellers “AEG” erwartet beim Aufbau einer neuen Geschäftsstelle in den USA höhere Kosten. Statt den bisher veranschlagten 25 Millionen Dollar sei im vierten Quartal nun mit Kosten von 70 Millionen Dollar zu rechnen.

Analysten von JP Morgan erklärten, dies sei ein Rückschlag für Electrolux. Bisher sei man davon ausgegangen, dass der Fabrikumbau besser vorankomme als frühere solche Projekte. Generell seien die Aussichten für das schwedische Unternehmen nicht so rosig, da sich das Marktwachstum in den USA im vierten Quartal abgekühlt habe.