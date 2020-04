MÄRKTE-Hedgefonds Elliott erwartet kräftiges Absacken an Aktienmärkten

Boston, 16. Apr (Reuters) - Der Hedgefonds Elliott des Milliardärs Paul Singer geht davon aus, dass die Aktienkurse wegen der Virus-Folgen wieder kräftig absacken werden. “Unser Bauchgefühl sagt uns, dass es an den Börsen weltweit im Vergleich zu den Höchstständen vom Februar um 50 Prozent oder mehr nach unten gehen wird”, hieß es in ein Brief Elliotts an Kunden vom Mittwoch, den Reuters am Donnerstag einsehen konnte. Derzeit liegen Dow Jones und S&P 500 jeweils etwa 20 Prozent unter diesem Niveau. So war der S&P 500 nach seinem Februar-Hoch zunächst um 36 Prozent eingebrochen, hat davon etwa die Hälfte aber wieder aufgeholt.

Optimistisch äußerte sich Elliott zum Gold-Preis. Die aktuelle Lage sei perfekt mit Blick auf weitere Preisanstiege für das Edelmetall, hieß es.

Elliott verwaltet rund 40 Milliarden Dollar. Das 1977 gegründete Unternehmen ist bekannt für eine eher pessimistische Sicht auf Wirtschaftsentwicklungen und hat wiederholt früh vor Gefahren gewarnt. (zusammengestellt vom Reuters Marktteam)