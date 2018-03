MÄRKTE-Preis für Emissionsrechte steigt auf Sechseinhalb-Jahres-Hoch

Frankfurt, 21. Mrz (Reuters) - Der europäische Wirtschaftsaufschwung treibt die Preise für Emissionszertifikate immer weiter in die Höhe. Die von der EU ausgegebenen Papiere, mit denen Unternehmen das Recht erwerben, Treibhausgase auszustoßen, stiegen am Mittwoch um 5,1 Prozent und waren mit 12,14 Euro je Tonne ausgestoßenes CO2 so teuer wie zuletzt im Herbst 2011. Grund für die Rally seien die üblichen Käufe zum Quartalsultimo, sagte ein Börsianer. Außerdem gebe die anhaltend starke Nachfrage bei den täglichen Auktionen neuer Zertifikate den Kursen Auftrieb.

Der Handel mit Emissionspapieren soll einen Anreiz schaffen, Geld in eine klimafreundliche Modernisierung der Produktion zu stecken. Im Nachgang der Finanz- und der Schuldenkrise war die europäische Industrieproduktion zunächst zurückgegangen, wächst inzwischen aber wieder.