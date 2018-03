MÄRKTE-Solarparkfirma Encavis im SDax nach Einkauf gesucht

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - Die Solar- und Windparkfirma Encavis hat am Montag den Anlegern mit einem Einkauf in den Niederlanden Kauflaune gemacht. Die im SDax gelisteten Aktien zogen um 3,7 Prozent auf 7,02 Euro an und zählten bei den Kleinwerten damit zu den Favoriten. Das früher unter dem Namen Capital Stage bekannte Unternehmen kaufte nach eigenen Angaben einen baureifen Solarpark mit einer Gesamterzeugungsleistung von 43,9 Megawatt (MW) in den Niederlanden. Projektentwickler des Parks sei die britische Solarcentury, mit dem Encavis im Dezember 2017 eine strategische Partnerschaft eingegangen war.

Die in Hamburg ansässige Encavis ist aus dem Zusammenschluss der Capital Stage und der Chorus Clean Energy entstanden. Ende Februar hatte die Firma ihre Namensänderung bekanntgegeben. Seit Jahresbeginn haben die Aktien aktuell rund acht Prozent gewonnen - etwas mehr als der SDax mit knapp drei Prozent.