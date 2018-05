MÄRKTE-Gestiegene US-Lagerbestände drücken Ölpreis

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - Der überraschende Anstieg der US-Lagerbestände macht Rohöl-Investoren zu schaffen. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich am Mittwoch um bis zu ein Prozent auf 77,61 Dollar je Barrel. "Die Zahlen deuten darauf hin, dass der Ölpreis seinen Höhepunkt erreicht hat oder der Anstieg zumindest vor einer längeren Pause steht", sagte Greg McKenna, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axitrader. Gleichzeitig sagten die Experten der Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) steigende Ölfördermengen großer Konzerne wie BP oder ExxonMobil voraus. Die Internationale Energieagentur IEA geht zudem davon aus, dass der Ölpreis-Anstieg der vergangenen Monate die weltweite Nachfrage dämpft. Darüber hinaus hätten mehrere Staaten ihre Treibstoff-Subventionen gestrichen. Nachfolgend die vom American Petroleum Institute (API) ermittelten US-Öllagerbestände vom Dienstag. Alle Angaben in Millionen Barrel (159 Liter): Erdöl Bestand Veränderung Veränderung Angaben in Mio. Barrel aktuell laut API Prognose RohölC-STK-T-API 435,579 +4,854 -0,763 BenzinGL-STK-T-API 233,616 -3,369 -1,421 DestillateDST-STK-T-API 115,405 -0,768 -2,155 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)