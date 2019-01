MÄRKTE-Venezuela-Sanktionen treiben Ölpreis erneut

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Aus Furcht vor einem Angebotsengpass decken sich Anleger weiter mit Rohöl ein. Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft bremsten den Preisanstieg allerdings. Die Sorte Brent aus der Nordsee und das US-Öl WTI verteuerten sich um jeweils knapp ein Prozent auf 61,88 und 53,75 Dollar je Barrel.

Auslöser der aktuellen Ölpreis-Rally sind die jüngsten US-Sanktionen gegen Venezuela. In dem ölreichen südamerikanischen Land tobt ein Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaido. “Bislang beeinträchtigen die Sanktionen vor allem die Raffinerien an der US-Golfküste”, sagte Rohstoff-Expertin Vandana Hari von der Beratungsfirma Vanda Insights. Diese müssten sich das benötigte schwefelhaltige Rohöl aus anderen Quellen besorgen und orderten nun verstärkt in Kanada.

Durch die Strafmaßnahmen fallen US-Lieferungen des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA im Volumen von etwa einer halben Million Barrel pro Tag weg. Dieses Öl werde dem Weltmarkt allerdings nicht entzogen, sondern in andere Staaten umgeleitet, sagte Analystin Paola Rodriguez-Masiu von der Beratungsfirma Rystad. China und Indien würden die Lieferungen voraussichtlich mit Preisabschlägen annehmen. Wegen der Wirtschaftskrise in Venezuela ist die Ölproduktion des Landes bereits vor den Sanktionen auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gefallen.

Unabhängig von der Venezuela-Thematik blickten Investoren gespannt auf die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. “Beide Parteien stehen vor einem ‘Jetzt-oder-nie’-Moment, um ihren Zollstreit beizulegen”, sagte Analyst Stephen Brennock vom Brokerhaus PVM Oil Associates.

