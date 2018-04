MÄRKTE-Öl so teuer wie seit Ende 2014 nicht mehr

Frankfurt/London, 19. Apr (Reuters) - Die Ölpreise haben am Donnerstag angesichts der rückläufigen US-Ölbestände weiter zugelegt. Zudem sorgte ein Reuters-Bericht über die Preisvorstellungen Saudi-Arabiens für zusätzliche Nachfrage. Insider hatten der Nachrichtenagentur gesagt, der weltgrößte Ölexporteure sei mit einem Ölpreis von 80 bis sogar 100 Euro je Fass (159 Liter) zufrieden. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 74,63 Dollar je Barrel. So viel musste seit November 2014 nicht mehr für Nordseeöl bezahlt werden. US-Leichtöl WTI kostete mit 69,50 Dollar 1,5 Prozent mehr und war damit so teuer wie zuletzt im Dezember 2014.

In der Branche wird vermutet, dass Saudi-Arabien mit einem höheren Ölpreis die Marktbedingungen für den geplanten Börsengang seines staatlichen Ölkonzerns AramcoIPO-ARAM.SE stützen will. “Ich wäre nicht überrascht, wenn Saudi-Arabien einen Ölpreis von 100 Dollar anstreben würde, bis der Börsengang durch ist”, sagte ein Insider Reuters. (Reporter: Andrea Lentz und Shadia Nasralla, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)