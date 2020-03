MÄRKTE-Ölpreise fallen - Saudi-Arabien fährt Fördermengen hoch

Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) - Ölproduzent Saudi Aramco wird auf Weisung des saudi-arabische Energieministeriums seine Fördermengen im Preiskampf mit Russland noch schneller und stärker als ursprünglich angedacht hochfahren. Die Ölpreise gaben am Mittwoch daraufhin nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 36,81 Dollar, US-Leichtöl WTI gab 1,2 Prozent auf 33,94 Dollar nach.

Saudi Aramco solle seine Förderkapazität von zwölf auf 13 Millionen Barrel pro Tag (bpd) erhöhen, erklärte der Chef des in staatlicher Hand befindlichen Konzerns, Amin Nasser. Man unternehmen alles, um diese schnellstmöglich umzusetzen.

Am Dienstag hatte der größte Ölkonzern der Welt angekündigt, ab April täglich 12,3 Millionen Barrel (1 Barrel = 159 Liter) Öl zu fördern. Das sind nach Angaben des Konzerns 300.000 Barrel mehr, als das Unternehmen auf längere Zeit produzieren könne. Saudi-Arabien hatte am Dienstag angekündigt, seine Öllieferungen im April auf ein Rekordhoch zu erhöhen.

Saudi-Arabien liegt im Ringen um eine Ölförderbremse zur Abmilderung der Folgen der Corona-Epidemie mit Russland im Streit. Beim Treffen der Opec-Staaten vergangenen Woche hatte es keine Einigung gegeben, der Ölpreis war daraufhin um bis zu einem Drittel abgestürzt - so stark wie seit Beginn des ersten Golfkrieges Anfang der 90er nicht mehr. Am Dienstag hatte Russland die Bereitschaft für weitere Verhandlungen signalisiert, was vorübergehend für eine kleine Erholung an den Ölmärkten geführt hatte.

Der Ausbruch des Coronavirus drückt auf die Ölnachfrage, weil Flüge gestrichen und Reisen abgesagt wurden, um eine weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern. Zudem wird ein Einbruch der Weltkonjunktur befürchtet.

