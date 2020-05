MÄRKTE-Energieagentur erwartet 2020 historischen Investitionseinbruch

Frankfurt/Paris, 27. Mai (Reuters) - Wegen der Corona-Krise droht der Energiebranche ein historischer Rückgang der weltweiten Investitionen. Wie die Internationale Energiebehörde (IEA) am Mittwoch mitteilte, wird die Investitionssumme dieses Jahr voraussichtlich um 20 Prozent oder rund 400 Milliarden Dollar schrumpfen. Im Öl- und Gassektor bedeute dies ein Rückgang um fast ein Drittel. Insgesamt sei die Entwicklung “aus vielen Gründen zutiefst beunruhigend”, sagte Agentur-Chef Fatih Birol. “Es bedeutet heute verlorene Arbeitsplätze und wirtschaftliche Chancen sowie eine verlorene Energieversorgung, die wir morgen gut gebrauchen könnten, wenn sich die Wirtschaft erholt.” Das könne auch die Entwicklung hin zu umweltfreundlicheren Energien beeinträchtigen.

Ursprünglich stand die Branche mit einem Plus von zwei Prozent vor ihrem größten Zuwachs in sechs Jahren. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 1,8 Billionen Dollar in den Energiesektor geflossen. Wegen der Krise haben Unternehmen ihre Ausgaben jedoch stark zurückgefahren und Projekte verschoben.