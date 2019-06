MÄRKTE-Mutmaßlich Angriff auf Öltanker im Golf von Oman - Ölpreis legt zu

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Ein mutmaßlicher Angriff auf zwei Tankschiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate hat am Donnerstag den Ölpreis in die Höhe getrieben. Leichtes US-Öl und Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um jeweils mehr als einen Dollar auf 52,41 beziehungsweise 61,64 Dollar je Barrel (159 Liter). Einem Medienbericht zufolge wurde ein Schiff der norwegischen Reederei Frontline von einem Torpedo getroffen. Der Tanker habe sich zu dem Zeitpunkt vor der Küste von Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten befunden, berichtete die Fachzeitung "Tradewinds" unter Berufung auf nicht näher genannte Branchenkreise. Insidern zufolge wurden die zwei Tankschiffe im Golf von Oman evakuiert. Die Besatzung sei in Sicherheit, hieß es in Schiffsfahrtkreisen. Das britische Militär und die US-Marine erklärten, sie wüssten von einem Vorfall in der Region. "Großbritannien und seine Partner ermitteln", erklärte die britische Navy, ohne nähere Details zu nennen. (Reporter: Koustav Samanta, Jessica Jaganathan, Rania El Gamal und Terje Solsvik, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)