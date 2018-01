MÄRKTE-"Varta"-Deal elektrisiert Energizer-Anleger

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Die Übernahme der Batterie-Marke “Varta” gibt Energizer Auftrieb. Die Aktien des US-Unternehmens stiegen am Dienstag im vorbörslichen US-Geschäft um 6,6 Prozent auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch von 55,01 Dollar.

Den Angaben zufolge übernimmt Energizer die Batterie-Sparte von Spectrum, zu der auch die Marke "Rayovac" gehört, für zwei Milliarden Dollar in bar. Analyst Sam Reid von der Bank Wells Fargo wertete den Verkauf des Geschäftsbereichs in einem Stück als positiv. Spectrum könne nun die Haushaltsgeräte-Sparte aufhübschen, die voraussichtlich noch in diesem Jahr verkauft werde. Zu diesem Bereich zählen "Black & Decker"-Werkzeuge und "Remington"-Rasierer. Spectrum-Titel gewannen zwei Prozent.