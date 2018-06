MÄRKTE-Anleger enttäuscht über Gewinnwarnung bei Versorger Engie

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Eine Gewinnwarnung hat Anleger des französischen Energieversorgers Engie verunsichert. Die Titel verloren am Montag 2,1 Prozent auf 13,63 Euro und waren einer der größten Verlierer im Pariser Auswahlindex CAC40.

Engie rechnet nach eigenen Angaben mit einer Ergebnisbelastung von 250 Millionen Euro wegen ungeplanter Abschaltungen von Atomreaktoren in Belgien. Der Konzern will die Details zum Gewinn 2018 bei der Präsentation seiner Halbjahresergebnisse Ende Juli verkünden.