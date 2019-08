MÄRKTE-Kaufofferte beflügelt "Walking Dead"-Macher Entertainment One

Frankfurt, 23. Aug (Reuters) - Eine milliardenschwere Übernahme hievt Entertainment One auf ein Rekordhoch. Die Aktien des Produzenten der TV-Serie “Walking Dead” und der Kindershow “Peppa Pig” stiegen am Freitag in London um bis zu 31 Prozent auf 579 Pence und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit zehn Jahren zu. Der US-Spielwarenhersteller Hasbro bietet 560 Pence je Aktie und damit insgesamt vier Milliarden Dollar für den britischen Film- und TV-Produzenten.

Für den "Monopoly"-Macher sei der Zukauf der Kinderserien "Peppa Pig" oder "PJ Masks" eine gute Ergänzung, sagte Analystin Fiona Orford Williams vom Research-Haus Edison. Unklar sei dagegen, was mit den anderen Geschäftsbereichen von Entertainment One geschehen solle. Die Analysten der Investmentbank RBC Capital Markets schlossen einen Bieterwettstreit um Entertainment One nicht aus.