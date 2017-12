MÄRKTE-Gaspreis nach Unglück in OMV-Anlage auf Fünf-Jahres-Hoch

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Die Explosion in einer österreichischen Verteilanlage gibt dem britischen Gaspreis Börsianern zufolge Zusatzschub. Die Terminkontrakte für die Lieferung am selben Tag und zur Lieferung am darauffolgenden Tag stiegen am Dienstag in der Spitze um jeweils mehr als 30 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch. Am Montag hatten sie wegen eines Lecks in einer Nordsee-Pipeline bereits um mehr als zehn Prozent zugelegt.

Nach einer Explosion mit einem Toten und 18 Verletzten wurden die Leitungen an der wichtigsten österreichischen Gasverteilstation unterbrochen. Der Polizei zufolge war der Auslöser des Unglücks ein technischer Defekt.

Die wichtige Forties-Pipeline in der Nordsee, die Großbritannien mit Öl und Gas versorgt, bleibt der Betreiberfirma zufolge während der mehrwöchigen Reparaturarbeiten geschlossen. Der Ausfall entspreche einem Drittel der britischen Gasproduktion, rechnete Thomson Reuters-Analyst Oliver Sanderson vor. Unabhängig davon musste die Förderung im norwegischen Erdgas-Feld wegen technischer Probleme gedrosselt werden.