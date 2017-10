MÄRKTE-Ericsson-Anleger freuen sich auf neuen Verwaltungsratschef

Stockholm, 09. Okt (Reuters) - Der künftige Verwaltungsratschef von Ericsson, Ronnie Leten, kommt bei Anlegern des schwedischen Mobilfunkausrüsters gut an. Die Aktien legten am Montag an der Börse in Stockholm um bis zu 2,2 Prozent auf 47,73 Kronen zu und erreichten den höchsten Stand seit sechseinhalb Wochen. Leten kommt vom Minenausrüster Atlas Copco, dessen Aktienkurs sich unter der Führung des 60-jährigen Belgiers mehr als vervierfacht hat. Großaktionär Cevian Capital bezeichnete die Berufung Letens als “exzellente Wahl”

Der derzeitige Ericsson-Verwaltungsratsvorsitzende Leif Johansson hatte im Juli erklärt, er werde noch vor der Hauptversammlung 2018 abtreten. Erst vor einem Jahr hatte Ericsson mit Borje Ekholm einen neuen Vorstandschef bekommen. Großaktionär Cevian Capital pochte aber auf weitere Änderungen bei Ericsson. Die Schweden haben mit wachsender Konkurrenz durch Huawei aus China und dem Comeback von Nokia zu kämpfen. (Reporter: Helena Soderpalm, Olof Swahnberg, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)