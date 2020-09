MÄRKTE-BVI - Nachhaltige Fonds knacken Marke von 100 Milliarden Euro

Frankfurt, 10. Sep (Reuters) - Investieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) wird in Deutschland immer beliebter. Das in nachhaltige Fonds angelegte Vermögen habe inzwischen die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, teilte der Fondsverband BVI am Donnerstag mit. Ende 2019 hatte das verwaltete Vermögen dem Verband zufolge bei 94,6 Milliarden Euro gelegen.

Im ersten Halbjahr 2020 seien nachhaltigen Fonds netto 7,2 Milliarden Euro zugeflossen. Davon wurden 7,7 Milliarden Euro in Publikumsfonds angelegt, während es bei Spezialfonds leichte Abflüsse gab. Insgesamt sei der Markt im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um rund 160 Prozent gewachsen. Gleichzeitig flossen aus nicht nachhaltigen Fonds 3,4 Milliarden Euro ab.

“Der Trend zu nachhaltigen Anlagen ist in Deutschland ungebrochen”, sagte BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter. Gerade in der Corona-Krise hatte sich Experten zufolge gezeigt, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und fair mit ihren Anteilseignern umgehen, stärker von Investoren nachgefragt werden. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)