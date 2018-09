MÄRKTE-Mögliches Uber-Interesse an Deliveroo belastet Konkurrenz

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Eine mögliche Übernahme von Deliveroo durch Uber macht die Aktionäre anderer Essenslieferdienste nervös. Die Papiere von Delivery Hero, der niederländischen Lieferando-Mutter Takeaway verloren am Freitag um bis zu 2,8 Prozent. Die Titel von Just Eat fielen in London um bis zu 7,7 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Tief von 653,8 Pence.

Just Eat müsse einen verstärkten Konkurrenzdruck am meisten fürchten, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley. Schließlich komme das Unternehmen ebenso wie Deliveroo aus Großbritannien. Der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt der US-Fahrdienst Uber über eine milliardenschwere Offerte für Deliveroo nach.