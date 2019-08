MÄRKTE-"Ray Ban"-Anbieter EssilorLuxottica auf Rekordhoch

Frankfurt, 26. Aug (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Konzernumbau greifen Anleger bei dem weltgrößten Brillen-Hersteller EssilorLuxottica zu. Die Aktien des “Ray Ban”-Anbieters kletterten am Montag um bis zu 1,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 133,45 Euro. Insidern zufolge ist der Hedgefonds Third Point bei dem Unternehmen eingestiegen. Es habe bereits ein Treffen mit dem Großaktionär Leonardo Del Vecchio gegeben. Die Höhe der Beteiligung sei allerdings unklar. Weder Third Point noch Del Vecchios Holding wollten sich zu diesem Thema äußern.

Third Point gilt als aktivistischer Investor, der das Management von Unternehmen zu Reformen drängt, um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. Der Hedgefonds ist unter anderem am Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle beteiligt und fordert die Aufspaltung des japanischen Elektronik-Konzerns Sony.