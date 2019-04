MÄRKTE-Euro fällt auf Zwei-Jahres-Tief zum Dollar

Frankfurt, 25. Apr (Reuters) - Die Talfahrt des Euro geht weiter. Die Gemeinschaftswährung kostete am Donnerstag mit 1,1133 Dollar zeitweise so wenig wie zuletzt vor zwei Jahren.

Grund hierfür sei die unterschiedliche Entwicklung der Konjunktur dies- und jenseits des Atlantiks, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. In den USA brumme der Wirtschaft, während der Aufschwung in Europa schwächele. Außerdem werfe die spanische Parlamentswahl am Wochenende ihre Schatten voraus. "Die Umfragen deuten darauf hin, dass es wieder einmal kein klares Ergebnis geben wird. Das heißt voraussichtlich: endlose Koalitionsgespräche und eine lange Hängepartie."