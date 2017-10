MÄRKTE-Österreich- und Niedersachsen-Wahl lasten auf Euro

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Wegen möglicher Verzögerungen bei der europäischen Integration haben sich einige Anleger am Montag aus dem Euro zurückgezogen. Die Währung verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1,1791 Dollar. Kopfschmerzen bereite Börsianern der Ausgang der Wahl in Österreich, urteilte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Mit einer Koalition aus ÖVP und FPÖ wird eine engere (finanz-)politische Verzahnung der EU- und Euro-Staaten nicht gerade wahrscheinlicher. Für die hoch verschuldeten Euro-Staaten ist das Wahlergebnis mit Sicherheit keine gute Nachricht.” Der österreichische Aktienmarkt gab gegen den europäischen Trend ebenfalls nach und büßte 0,3 Prozent ein.

Ein weiterer Belastungsfaktor seien die Landtagswahlen in Niedersachsen, sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Die Verluste der dortigen CDU verschlechterten die Position von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Damit steigt aus Sicht von Euro-Investoren die Gefahr, dass Merkel in den auf Bundesebene nun im Fokus stehenden Koalitionsverhandlungen zu größeren Zugeständnissen an die Liberalen gedrängt werden könnte, deren Europa-Standpunkte dem Devisenmarkt wenig gefallen dürften."