MÄRKTE-Virus-Sorgen drücken Euro-Inflationsbarometer auf Rekordtief

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Die rasche Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie schürt die Angst vor einer weltweiten Rezession und Spekulationen auf eine anhaltend niedrige Inflation. Dadurch fiel der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward am Freitag auf ein Rekordtief von 1,0402 Prozent. Dies bedeutet, Investoren sehen die Inflation - beginnend in fünf Jahren - über einen Zeitraum von fünf Jahren bei eben diesem Prozentwert und damit deutlich unter der EZB-Zielmarke von knapp zwei Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles