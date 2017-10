MÄRKTE-BP hilft Europas Börsen in dünnem Feiertagshandel

London, 31. Okt (Reuters) - Starke Zahlen des Ölriesen BP haben am Dienstag für gute Stimmung an Europas Börsen gesorgt. Der Handel blieb allerdings insgesamt dünn, weil der deutsche Aktienmarkt wegen des diesmal bundesweit gefeierten Reformationstags geschlossen war. Am Mittwoch wird in Teilen Deutschlands und Europas dann der Feiertag Allerheiligen begangen. Die Anleger hielten sich außerdem zurück in Erwartung wichtiger geldpolitischer Entscheidungen der Notenbanken der USA und Großbritanniens.

Der EuroStoxx50 notierte 0,3 Prozent im Plus. In London lag der Leitindex “Footsie” 0,1 Prozent höher. Dazu trugen insbesondere die BP-Aktien bei, die zwei Prozent zulegten. Der Ölkonzern verdoppelte im vergangenen Quartal seinen Gewinn und kündigte eine Wiederaufnahme seiner Aktienrückkäufe an. Europäische Energietitel rückten 0,9 Prozent vor.

Das spanische Börsenbarometer Ibex kletterte 0,8 Prozent. In der Katalonien-Krise blieb eine weitere Eskalation aus.

Unter den europäischen Einzelwerten standen ferner Ryanair im Blick, die 4,9 Prozent anzogen. Der irische Billigflieger rechnet trotz der Streichung Tausender Flüge weiterhin mit einem Rekordgewinn für das laufende Geschäftsjahr. Zu den Verlierern zählten hingegen BNP Paribas, die 3,5 Prozent absackten. Die französische Großbank steigerte zwar ihren Gewinn im vergangenen Quartal, enttäuschte die Anleger aber mit einem schwachen Handelsergebnis.