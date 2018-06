MÄRKTE-Verpackungsfirma Europac dank Übernahmeofferte im Plus

Frankfurt, 04. Jun (Reuters) - Eine 1,9 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte des Konkurrenten DS Smith hievt Europac auf ein Rekordhoch. Die Aktien des spanischen Verpackungsherstellers stiegen am Montag um bis zu 9,5 Prozent auf 17,06 Euro. Die Titel von DS Smith waren in London mit 582 Pence ebenfalls so teuer wie noch nie.

Die britische Firma bietet 16,80 Euro je Aktie. Europac-Eigner mit Anteilen im Volumen von insgesamt knapp 59 Prozent hätten dem Verkauf ihrer Beteiligungen bereits zugestimmt. Wegen geringer Überlappungen in den Geschäften der beiden Unternehmen rechnet DS Smith mit einer raschen Genehmigung durch die Kartellbehörden.