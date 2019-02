MÄRKTE-US-Pharmafirma bekommt Zulassung für Botox-Rivalen - Aktie hebt ab

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Der bekannten Antifaltenspritze Botox des US-Pharmakonzerns Allergan droht Konkurrenz durch ein günstigeres Produkt. Die kalifornische Firma Evolus erhielt von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für ihren Faltenglätter Jeuveau und weckte damit Begeisterung bei Investoren: Die Aktien des Unternehmens stiegen am Montag im vorbörslichen Handel an der Wall Street um nahezu ein Drittel auf 24,18 Dollar. Sie waren damit größter Gewinner und der am drittstärksten gehandelte Wert unter den US-Aktien. Evolus erwartet, dass sein Produkt 20 bis 25 Prozent weniger als Botox kosten und in den USA ab Frühjahr dieses Jahres verfügbar sein wird. Die Zulassung des Mittels war in einem vorherigen Anlauf bei der FDA im vergangenen Jahr noch gescheitert.

Botox ist seit 2002 auf dem Markt. Allergan setzte mit dem Mittel im vergangenen Jahr knapp 3,6 Milliarden Dollar um. Konkurrenzprodukte wie Dysport von Nestle Skin Health oder Xeomin von der Frankfurter Merz Pharma konnten bislang nicht an den Erfolg von Botox anknüpfen. (Reporter: Manas Mishra in Bangalore und Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)