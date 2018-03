MÄRKTE-Partnerschaft mit Sanofi gibt Evotec Rückenwind

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Eine exklusive Partnerschaft mit Sanofi zur Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten hat am Donnerstag den Aktien von Evotec Auftrieb gegeben. Sie kletterten um 8,1 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 15,30 Euro und waren mit Abstand größter Gewinner im TecDax. Die Aktien von Sanofi lagen an der Börse in Paris 0,2 Prozent im Plus bei 64,16 Euro.

Sanofi überträgt auf die gemeinsame Plattform mit Evotec ihr Portfolio an Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die sich in einer frühen Phase befinden, wie Evotec mitteilte. Der Hamburger Biotechkonzern erhalte in Zuge dessen eine einmalige Vorabzahlung von 60 Millionen Euro sowie eine "signifikante langfristige finanzielle Unterstützung" von dem französischen Pharmariesen. Die Transaktion werde voraussichtlich im ersten Halbjahr abgeschlossen.