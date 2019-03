MÄRKTE-Anleger sehen bei Evotec noch Luft nach oben - Aktie steigt

Frankfurt, 28. Mrz (Reuters) - Das Biotechunternehmen Evotec hat Anleger am Donnerstag mit seinen Wachstumszielen überzeugt. Die Aktien stiegen um bis zu 5,3 Prozent auf 23,25 Euro. Damit notierten sie auf dem höchsten Stand seit knapp sieben Monaten.

Evotec habe ein starkes Schlussquartal gehabt und einen Ausblick im Rahmen der Erwartungen mit Luft nach oben vorgelegt, kommentierten die Analysten vom Bankhaus Lampe und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Es gebe keinen Anlass, von der positiven Haltung gegenüber Evotec abzuweichen.

Nach Zuwächsen im abgelaufenen Jahr peilt Evotec weiteres Wachstum an: Das Biotechunternehmen hat seinen bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) im vergangenen Jahr um 67 Prozent auf 95,5 Millionen Euro gesteigert. Ohne Einmaleffekte unter anderem aus Steuergutschriften waren es 92 Millionen Euro, die die Hamburger Firma dieses Jahr um rund zehn Prozent steigern will. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)