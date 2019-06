MÄRKTE-Evotec bekommt Finanzspritze von Gates-Stiftung - Aktie legt zu

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Eine Geldspritze von der Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates beflügelt die Evotec-Aktien. Der Kurs des Biotechunternehmens legte am Dienstag um knapp drei Prozent auf 22,24 Euro zu. Die Titel waren einer der größten Gewinner im Nebenwerteindex MDax. Evotec hatte am Montagabend mitgeteilt, bei der Erforschung neuer Tuberkulose-Medikamente von der Bill & Melinda Gates Foundation mit einer Förderung von 23,8 Millionen Dollar unterstützt zu werden. Die Partnerschaft läuft über fünf Jahre. Dabei sollen präklinische Daten für die Auswahl und die weitere Entwicklung von Wirkstoffkombinationen gewonnen werden. Ziel sei, eine schnellere Tuberkulose-Behandung im Vergleich zu bestehenden Therapien zu erreichen und Resistenzen gegenüber diesen zu überwinden. (Reporterin: Patricia Weiß, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles