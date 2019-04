MÄRKTE-Euro taucht nach Draghi-Aussagen ab - Bund-Renditen fallen

Frankfurt, 10. Apr (Reuters) - Spekulationen auf anhaltend niedrige Zinsen in der Euro-Zone haben dem Euro am Mittwoch zugesetzt. EZB-Präsident Mario Draghi unterstrich nach der Ratssitzung der Zentralbank, dass bei den Konjunkturaussichten die Abwärtsrisiken überwiegen. Die EZB stehe bereit, notfalls alle Instrumente anzupassen. Die Zinswende will die EZB frühestens 2020 einleiten.

Der Euro tauchte auf 1,1235 Dollar von zuvor 1,1280 Dollar ab. “Die Anleger stellen sich auf eine längere Phase niedriger Zinsen ein”, sagte Commerzbank-Analystin Thu-Lan Nguyen. Die Gemeinschaftswährung sei zuletzt von der Erwartung an eine Normalisierung der Geldpolitik gestützt worden. “Das rückt nun weiter in die Zukunft.”

Am Anleihemarkt waren die als sicher geltenden Bundesanleihen gefragt. Im Gegenzug fiel die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere auf minus 0,030 Prozent von minus 0,004 Prozent am Vortag. Der Dax notierte 0,6 Prozent höher bei 11.922 Punkten. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)