MÄRKTE-Unabhängigkeitsvotum der Katalanen belastet Euro in Fernost

Tokio, 02. Okt (Reuters) - Nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien ist der Euro an den Devisenmärkten in Fernost unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung rutschte zeitweise ab auf 1,1776 Dollar. Später erholte sie sich wieder auf 1,1793 Dollar, ein Minus von knapp 0,2 Prozent. Der Handel war allerdings sehr dünn, weil die Märkte in China und Sydney feiertagsbedingt geschlossen blieben.

Nach dem von massiver Polizeigewalt überschatteten Unabhängigkeitsreferendum beansprucht die katalanische Regierung einen eigenen Staat für die spanische Region. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte die vom Verfassungsgericht als illegal eingestufte Abstimmung dagegen für ungültig.

Zum Yen legte der Dollar ebenfalls zu auf 112,71 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9689 Franken je Dollar und bei 1,1427 Franken je Euro.