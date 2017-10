MÄRKTE-Wall-Street-Rekorde ziehen Asiens Börsen mit nach oben

Tokio, 03. Okt (Reuters) - Neue Rekordstände an der Wall Street haben den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag Auftrieb gegeben. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,8 Prozent höher bei 20.558 Punkten, nachdem er zuvor mit 20.582 Zählern ein Zwei-Jahres-Hoch erklommen hatte. Weitere Unterstützung kam von einem schwächeren Yen, der die Exportchancen japanischer Firmen verbessert. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans stieg 0,4 Prozent. Am Montag hatten die US-Börsen getragen von ermutigenden Konjunkturdaten auf Höchstständen geschlossen.

An den Devisenmärkten in Fernost verhalfen die Wirtschaftsdaten dem Dollar zu Kursgewinnen. Der Euro verlor zur US-Währung 0,2 Prozent auf 1,1712 Dollar. Zum Yen stieg der Dollar um 0,3 Prozent auf 113,07 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9774 Franken je Dollar und bei 1,1449 Franken je Euro. (Reuters-Büro in Tokio; geschrieben von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)