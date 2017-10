MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Dollar unter Druck

Tokio, 04. Okt (Reuters) - Die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street hat auch am Mittwoch für Kursgewinne im asiatischen Börsenhandel gesorgt. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch von knapp 20.670 Punkten. Später lag er noch 0,2 Prozent im Plus bei 20.659 Zählern. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans legte 0,3 Prozent zu. Die Handelsumsätze dürften diese Woche in Asien gering bleiben, weil die Märkte in China und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen sind. In New York hatten die wichtigen Indizes am Dienstag auf Höchstständen geschlossen.

In Tokio standen Japan Display im Rampenlicht, die 26,7 Prozent in die Höhe schossen. Der Wirtschaftszeitung “Nikkei” zufolge hat das Unternehmen eine Methode entwickelt, kostengünstige Bildschirme der neuen OLED-Technologie in Massenfertigung zu produzieren. Autowerte wie Toyota und Mazda gewannen bis zu 0,3 Prozent. Hintergrund war der starke Branchenabsatz auf dem US-Automarkt im September.

Am Devisenmarkt in Fernost geriet der Dollar unter Druck. Auslöser war ein Bericht der Internetseite Politico, wonach US-Finanzminister Steven Mnuchin für den Chefposten bei der US-Notenbank (Fed) den Fed-Gouverneur Jerome Powell bevorzugt. Powell gilt eher als Verfechter einer weniger straffen Geldpolitik - im Gegensatz zu dem früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh, der ebenfalls als Kandidat im Gespräch ist. Der Euro gewann 0,2 Prozent auf 1,1767 Dollar. Zum Yen verlor der Dollar um 0,2 Prozent auf 112,65 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9722 Franken je Dollar und bei 1,1440 Franken je Euro. (Reuters-Büro in Tokio; geschrieben von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)