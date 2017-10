MÄRKTE-US-Daten stützen Asiens Börsen und Dollar

Tokio, 05. Okt (Reuters) - Ermutigende US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag in Fernost die Aktienmärkte und den Dollar gestützt. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei kaum verändert mit 20.633 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent höher. Die Handelsumsätze dürften gering bleiben, weil die Märkte in China, Hongkong und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen waren. In den USA fiel die Jobstatistik des Personaldienstleisters ADP für September besser aus als erwartet. Der Arbeitsmarktbericht der Regierung wird am Freitag veröffentlicht. In New York hatten die wichtigen Indizes am Mittwoch erneut auf Höchstständen geschlossen.

An den asiatischen Devisenmärkten zeigte sich der Dollar behauptet. Er notierte zum Euro stabil mit 1,1758 Dollar und zur japanischen Währung ebenfalls kaum verändert mit 112,74 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9749 Franken je Dollar und bei 1,1464 Franken je Euro.