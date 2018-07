MÄRKTE-Tonic-Anbieter Fevertree nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Ein optimistischer Ausblick bei Fevertree versetzt die Anleger in Kauflaune. Die Aktien des britischen Anbieters von Tonic Water stiegen am Dienstag um bis zu 15,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 3987 Pence.

Auch dank des bei den Briten besonders beliebten Gin&Tonic wird das Unternehmen seine eigenen Gesamtjahresziele deutlich übertreffen. Fevertree schloss außerdem Vertriebsvereinbarungen in den USA und Spanien. Im ersten Halbjahr stieg der operative Gewinn auf umgerechnet 38,1 von 28,2 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 45 Prozent auf 117 Millionen Euro. “Nach dem relativ vorsichten Ausblick im März sind wir mit der Prognose-Anhebung - der siebten in eineinhalb Jahren - zurück in der Normalität”, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Dem britischen Statistikamt zufolge gaben die Verbraucher im Vereinigten Königreich 2017 umgerechnet 517 Millionen Euro für Gin aus - ein Drittel mehr als im Vorjahr und drei Mal so viel wie 2009.