MÄRKTE-Bericht über Verkauf von Magneti Marelli treibt Fiat-Aktien

Frankfurt, 12. Sep (Reuters) - Die Aktien des italienisch-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler sind am Mittwoch um mehr als fünf Prozent in die Höhe geschossen. Auslöser war Händlern zufolge ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Fiat exklusiv mit einer zum Finanzinvestor KKR gehörenden Firma über den Verkauf seines Zulieferers Magneti Marelli verhandelt. Fiat wolle dabei mehr als sechs Milliarden Euro erlösen. KKR wolle die Fiat-Tocher mit dem zu ihm gehörenden japanischen Zulieferer Calsonic Kansei verschmelzen, der auch die Verhandlungen führe. Fiat hatte im April angekündigt, Magneti Marelli abzuspalten und an die Börse zu bringen.

Die auch aus dem Automobilrennsport bekannte Firma wurde 1919 gegründet. Sie beschäftigt laut ihrer Internetseite rund 43.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro. Magneti Marelli ist in 19 Ländern vertreten, darunter auch Deutschland. Zu den Kunden gehören die großen Automobilkonzerne in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. (Reporter: Thyagaraju Adinarayan, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)