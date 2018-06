MÄRKTE-Fielmann knicken nach Gewinnrückgang ein

Frankfurt, 28. Jun (Reuters) - Nach dem Halbjahresbericht sind Fielmann am Donnerstag auf Talfahrt gegangen. Die im MDax gelisteten Aktien rutschten um 5,2 Prozent auf 64,45 Euro ab. Die Optiker-Kette hat nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 116 Millionen Euro von 123,6 Millionen Euro vor Jahresfrist verzeichnet. Die Kursentwicklung des Schweizer Franken habe sowohl den Segmentumsatz mit mehr als sechs Millionen Euro als auch das Ergebnis vor Steuern mit mehr als zwei Millionen Euro belastet.

Für das Gesamtjahr halte das Management aber unverändert an den in der Bilanz von 2017 gegebenen Prognosen fest. Das Ergebnis vor Steuern werde auf Vorjahresniveau liegen. “Beim Absatz und Konzernumsatz rechnen wir für 2018 mit einem Wachstum wie im Jahr 2017”, teilte Fielmann weiter mit. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)