MÄRKTE-Netzwerkausrüster Finisar nach Zahlen auf Talfahrt

Frankfurt, 09. Mrz (Reuters) - Ein enttäuschendes Quartalsergebnis und ein zurückhaltender Ausblick setzen Finisar zu. Die Aktien des Netzwerk-Ausrüsters fielen im vorbörslichen US-Geschäft am Freitag um elf Prozent.

Mit einem Umsatz von 332,4 Millionen Dollar und einem Netto-Verlust von 55,6 Millionen Dollar schnitt das Unternehmen schlechter ab als erwartet. Für das laufende Quartal stellte es einen Gewinn von 0,09 bis 0,15 Dollar je Aktie in Aussicht. Analysten hatten bislang im Schnitt 0,20 Dollar prognostiziert. Umsätze und Gewinne würden erst noch weiter zurückgehen, bevor sie wieder stiegen, schrieben die Experten der Barclays Bank in einem Kommentar.