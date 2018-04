MÄRKTE-Firstgroup im Visier von Finanzinvestor - Aktie auf Höhenflug

Frankfurt/London, 12. Apr (Reuters) - Die Aktien des britischen Bahn- und Busbetreibers Firstgroup sind am Donnerstag von Übernahmespekulationen angetrieben worden. Der US-Finanzinvestor Apollo hat das Unternehmen ins Visier genommen. An der Londoner Börse sorgte das für Kursfantasie: Die Titel legten um bis zu elf Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 113 Pence zu. Die Papiere des Konkurrenten Stagecoach gewannen 2,8 Prozent.

Wie Firstgroup am Mittwochabend mitteilte, ist Apollo mit einem vorläufigen Angebot an die Briten herangetreten. Das Management wies die Offerte allerdings als zu niedrig zurück. Von Apollo gab es zunächst keine Stellungnahme.