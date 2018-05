MÄRKTE-Hohe Lachspreise geben Fischfarmern Auftrieb

Frankfurt/Oslo, 14. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf anhaltend hohe Einnahmen steigen Anleger bei norwegischen Betreibern von Fischfarmen ein. Die Aktien von Grieg Seafood, Norway Royal Salmon, Bakkafrost, Salmar und Marine Harvest stiegen am Montag an der Osloer Börse um bis zu 3,7 Prozent. Brancheninsidern zufolge werden die Preise für Lachs in den kommenden Tagen mit umgerechnet bis zu 8,25 Euro pro Kilo Kurs auf ein Rekordhoch nehmen. Ende Januar hatte der Preis noch bei etwa 5,20 Euro gelegen. Norwegen ist der weltgrößte Lieferant von Lachs. Fisch ist für das Land das wichtigste Exportgut nach Öl und Gas. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Ole Petter Skonnord, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

