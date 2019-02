MÄRKTE-Einstieg von Rivalen JD treibt Sportartikel-Händler Footasylum

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Der Einstieg von JD Sports beschert Footasylum einen Kurssprung von fast 160 Prozent. Die Aktien des britischen Sportartikel-Händlers stiegen am Montag auf bis zu 75 Pence. JD-Titel gewannen 2,2 Prozent.

Zuvor hatte sich der Footasylum-Rivale 8,3 Prozent an dem Unternehmen gesichert und eine Aufstockung der Beteiligung auf bis zu knapp 30 Prozent in Aussicht gestellt. Ein Übernahmeangebot an die übrigen Eigner von Footasylum sei aber nicht geplant.