MÄRKTE-Übernahmeofferte beflügelt Sportartikelhändler Footasylum

Frankfurt, 18. Mrz (Reuters) - Eine umgerechnet 105 Millionen Euro schwere Übernahme-Offerte des Großaktionärs JD Sports beschert Footasylum einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des britischen Sportartikel-Händlers stiegen am Montag um bis zu 78 Prozent auf 82,82 Pence.

JD bietet den Angabe zufolge den übrigen Eignern 82,5 Pence je Footasylum-Aktie in bar. Bislang hielt JD 18 Prozent am kleineren Rivalen, dessen Kunden meist zwischen 16 und 24 Jahre als sind. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)