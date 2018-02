MÄRKTE-US-Uhrmacher Fossil mit Rekordkurssprung von über 60 Prozent

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - Die Erleichterung der Anleger über die Quartalsbilanz beschert Fossil den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des US-Uhrenbauers stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 66 Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 15,22 Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete zum Jahresende 2017 einen Umsatz von 921 Millionen Dollar und einen Gewinn ohne Sondereffekte von 0,64 Dollar je Aktie. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit Erlösen von 889,6 Millionen Dollar und einem Überschuss von 0,40 Dollar je Aktie gerechnet. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

