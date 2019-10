MÄRKTE-Londoner Immobilienverwalter Foxtons leidet unter Brexit-Chaos

London/Frankfurt, 31. Okt (Reuters) - Das Brexit-Chaos erfasst zunehmend den Londoner Immobilienmarkt und macht dem Verwalter Foxtons zu schaffen. Die Aktien sackten am Donnerstag um 7,5 Prozent ab. Das Unternehmen erklärte, die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens erschwere die Geschäfte und drücke auf die Preise auf dem Immobilienmarkt in der britischen Hauptstadt. Im abgelaufenen Quartal sank der Umsatz um sieben Prozent auf 32,5 Millionen Pfund. (Reporter: Shanima A und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles