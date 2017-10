MÄRKTE-Anleger lassen Finger von Fingerprint Cards

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Anleger haben die Aktien von Fingerprint Cards am Donnerstag zuhauf aus ihren Depots geworfen. Wegen eines enttäuschenden Quartalsergebnisses und eines pessimistischen Ausblicks rutschten die Titel des schwedischen Anbieters von Fingerabdruck-Sensoren für Smartphones um mehr als 16 Prozent ab. Mit 16,51 schwedischen Kronen waren sie so billig wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. In ihrem Sog gaben die Papiere von Precise Biometrics, einem Spezialisten für Software zur Erkennung von Fingerabdrücken, an der Stockholmer Börse 7,3 Prozent nach.

Fingerprint Cards machte im dritten Quartal operativ einen Gewinn von umgerechnet 5,3 Millionen Euro - weniger als halb so viel wie erwartet. Der Umsatz halbierte sich wie erwartet auf 86 von 191 Millionen Euro. Für das Schlussquartal warnte das Unternehmen unter anderem wegen einer schwächelnden Nachfrage aus China vor einem weiteren Absatz-Rückgang.